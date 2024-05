Escucha cómo habla castellano una profesora estadounidense de español y lo que dice monta revuelo

La forma en que los españoles pronunciamos en inglés es objeto a menudo de duras críticas, tanto por parte de otros españoles como por parte de ingleses y estadounidenses, que no son capaces de entender lo que decimos.

Por eso, cuando la situación es la contraria muchos españoles también exigen que el castellano se pronuncie adecuadamente. Para muestra, el vídeo que ha subido a TikTok la usuaria @tuenglishteacher en el que reacciona a la pronunciación de una profesora de español en Estados Unidos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Soy una maestra de español. Por supuesto tengo que corregir la pronunciación", dice la docente con un marcado acento.

@tuenglishteacher ha sido tajante al escucharlo: "Eh... no hay nada bien en este vídeo. Esta mujer se supone que es profesora de español en un instituto de Estados Unidos. Y pronuncia el español así".

"¿Qué sería de nosotros, profes de inglés, si pronunciásemos inglés así en nuestras clases? ¿Esta señora por qué pronuncia tan mal?", se pregunta.

"No te estoy diciendo que tengas que poner un nativo hispanohablante en la clase. No. Al igual que tampoco abogo por los nativos anglosajones, pero a ver lo mínimo es lo mínimo. Buena capacidad, tener los conocimientos, ser capaz de enseñar y una buena pronunciación del idioma. Que si no ¿qué hacemos enseñando?", acaba preguntándose.

En los comentarios a ese vídeo se ha generado un vivo debate. Por ejemplo, un usuario señala: "Yo creo que tiene buena pronunciación. Lo que tiene es un acento muy marcado".

En el mismo sentido, otra persona dice: "Pues sinceramente, hay maestros de inglés en España que hablan fatal. Esta profesora tiene acento marcado, pero habla bien, y eso no es un problema".

Y uno más: "Toda la razón, al igual que los listenings. Allí los de español son de risa, aquí en España los de inglés tienen tela".