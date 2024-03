Escucha una fuerte discusión en el piso de unos vecinos y coloca este cartel: un ejemplo a seguir

La usuaria de X @kalimotxooa ha publicado el cartel que un vecino ha colocado en el portal de un edificio tras escuchar una fuerte discusión de pareja en una de las viviendas del mismo bloque.

"Vecinxs preocupadxs en sospechoso caso de violencia de género, siempre en mi equipo", ha manifestado la tuitera que ha divulgado el gesto del vecino "del tercero izquierda", quien ha asegurado que no se "esconde" del presunto agresor.

Esto es lo que ha dejado por escrito: "No sé si lo de anoche tuvo que ver o no con un episodio de violencia de género. Por si acaso, aviso. Para ella, no estás sola. Te puedo ayudar, defender, acompañar donde haga falta. Échame una nota en el buzón. Confía. Si sufres un ataque, llama a mi puerta a cualquiera hora".

Y, "por si acaso", así se ha dirigido a él, por si la discusión fuera realmente un caso de machismo: "Como me entere (de que ocurre), TE REVIENTO. No me escondo, soy el del 3º izquierda".

El gesto de este chico ha sido de lo más aplaudido en la plataforma. De hecho, ha recibido en menos de 24 horas más de 51.000 'me gusta' y 5.000 retuits, además de cientos de reacciones.