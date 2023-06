Una especialista prueba a ciegas los cacaos solubles y elige la mejor marca: hay sorpresa

¿Cola-Cao, Nesquik? ¿Grumo o no grumo? Esa es la cuestión para muchos, que debaten desde hace años cuál es la mejor marca de cacao soluble.

Ahora, El Comidista, de El País, ha tratado de dar respuesta a la eterna gran cuestión. Para ello, ha contado con Saray Ruiz, profesora de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, y le ha ofrecido catar a ciegas numerosas marcas.

¿La mejor según la experta? Pues ni Cola-Cao ni Nesquik: el oro ha sido para el de la marca Kaitxo, seguido del de Starbucks. El tercer puesto lo comparten Nesquik, Valor y Lidl.

La primera marca que prueba Ruiz es Cola-Cao, del que dice que, para ella, "es muy dulce" con "poco sabor a cacao": "Se hacen bastantes grumitos, que por una parte es buena y por otra malo". Le pone un seis sobre 10.

En cuanto al de Mercadona, destaca que también es "bastante dulce", algo que tampoco le molesta. "Me gusta más que el anterior, no huele tanto tanto a dulce", dice antes de calificarlo con un 7,5.

Sobre el vencedor, Kaitxo, le da un 8,5 y dice que le da la sensación de que "los ingredientes son más naturales": "El cacao es mucho más amargo que en los otros dos, me recuerda casi más incluso a una infusión de cáscara de cacao. Es bastante bueno porque es potente de sabor a chocolate".

Nesquik, otra de las marcas más populares, le recuerda "mucho mucho a la infancia": "Es el que mejor se ha diluido. Huele mucho a la infancia. Es un tipo de cacao que, aunque no sería super correcto decir que te gusta, a mí me gusta. Supongo que porque me recuerda un poco a lo que en mi imaginario es la merienda". Y le da un 7.