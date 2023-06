Esperanza Aguirre revela cuánto dinero tiene en el banco

Esperanza Aguirre ha estado este viernes en Todo es mentira, el programa de Marta Flich y de Risto Mejide en las tardes de Cuatro. En un momento del espacio televisivo han hablado con Javier Sanz, experto informático, hablando del riesgo que existe de un posible ciberataque a la banca española.

Sanz ha contado que hace poco hubo un hackeo en el banco de Bangladesh donde se llevaron más de 80 millones de dólares que no han aparecido. "Sí que hay razones para estar preocupados", ha dicho el experto.

"Lo que han alertado las autoridades es que las entidades tienen que mejorar su arquitectura. El código swift lo que nos permite es realizar transferencias y es el objetivo de estos hackers, que usan un virus muy sofisticado que va justo a atacar este sistema que usan más de 11.000 entidades bancarias", ha comentado.

Sanz ha recomendado, para aquellos que tengan mucho dinero, es tener varias cuentas bancarias: "No hay que tener todos los huevos en la misma cesta. Esto es una medida que tienen que tomar las entidades bancarias invirtiendo en ciberseguridad y en campañas de divulgación para que los usuarios no cometan temeridades".

Después, Marta Flich le ha dado la palabra a Esperanza Aguirre, que ha reconocido que no tiene ni idea del tema y que por eso está prestando atención. "¿Cuántas cuentas tienes tú, Esperanza?", le ha preguntado la cómica Virginia Riezu. "Una. Estaba pensando en hacerle caso. Siempre me preguntáis de cosas que no sé nada. Hablemos de política", ha dicho Aguirre.

El experto se ha dirigido a Esperanza Aguirre y le ha dicho que si tiene más de 100.000 euros "le recomendaría tener otra cuenta porque el fondo de garantía cubre hasta 100.00 euros, pero vamos, es una recomendación".

"Desgraciadamente no. ¿Me cubren hasta 100.000 euros? Pues mira, es muy interesante", ha apostillado Aguirre antes de decir que tiene en su cuenta 15.000 euros "o algo así".