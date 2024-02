Esta andaluza que vive en Madrid cuenta lo que ha tenido que hacer a la hora de hablar

Cada zona de España tiene palabras propias que son únicas y exclusivas de esa región o comunidad. Cuando una persona sale de ahí se da cuenta que no son vocabulario a nivel nacional y que el resto de personas no las comprenden, a pesar de tenerlas interiorizadas y normalizadas.

Por ejemplo, la usuaria de TikTok @masquepecas, una andaluza que vive en Madrid y que trabaja dentro del mundo de la enseñanza, ha hecho un vídeo en el que ha contado lo que le pasa en la capital con términos andaluces.

"Estas son algunas palabras que he sustituido por otras para que no me pregunten todo el rato", comienza diciendo, en una publicación que se ha hecho viral en esta red social, que está de moda.

El primer ejemplo que ha puesto es el de fiso. "Es el celo. Lo utilizamos mucho en educación, que es de donde trabajo, y no te entienden. Lo peor es que cuando lo has explicado muchas veces a lo que te refieres, te siguen diciendo que se llama celo", detalla.

Un segundo ejemplo que pone es el uso del término "ustedes". "Nosotros en Andalucía en vez de vosotros decimos ustedes, hablamos así", comenta, matizando que no se están refiriendo a una persona como si fuera mayor.

"Hay palabras que no las entiendes, pero otras por contexto se sacan", termina contando, rematando que el acento no lo cambia, pero que estos términos sí porque si no le están preguntando cada dos por tres.