Están de Erasmus, se estropea la calefacción y ojo a lo que les dice el casero: indignante es poco

La usuaria de TikTok @irenedomingz ha provocado la indignación en esa red social al contar la situación que está viviendo en Italia, donde está de Erasmus, con su casero.

Según cuenta la caldera de la casa en la que viven se estropeó el 26 de noviembre y desde entonces están pasando frío y sin poder ducharse con agua caliente.

"El casero ha estado viniendo con gente, pero estamos aquí todo el día heladas de frío, sin agua caliente", se queja antes de bromear: "No nos hemos duchado en 20 días. La ducha ha sido una olla de agua caliente y con una taza. Es coña, nos hemos duchado en otras casas".

"Pero el caso es que el casero tardaba mucho, ya le habíamos pagado diciembre entero, entonces no podíamos decirle: no te pago. Nos trajo tres calentadores de estos y si los ponemos los tres a la vez peta la luz", se queja antes de subrayar que encima les va a llegar una abultada factura de la luz.

"Queremos pasárselo a él, a él no se lo hemos dicho todavía, pero la factura se la vamos a pasar a él. Volvemos el 10 de enero y le dijimos: que esté la caldera arreglada. Eso le ha agobiado y ha venido y ha dicho: No puedo vivir agobiado, me vais a escribir que qué tal la caldera y no puedo vivir así. Si queréis, id a buscar otro piso", relata.

Pero las cosas no son tan fáciles: "Si fuese más fácil igual lo buscaba, pero es imposible encontrar pisos en Italia. Entonces queremos consejo legal, ¿qué hacemos?", pregunta la estudiante, que reconoce que no saben si no pagarle el mes de enero, pedir una indemnización o que les haga un descuento.

Entre las respuestas destaca la de una usuaria que aconseja: "Pillad un abogado de allí para que medie con el casero. La mayoría de veces cuando vais con abogado se toman las cosas más en serio". Y otro propone: "Pagáis el arreglo y lo descontáis del alquiler".