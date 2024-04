Este coach de empresarios alerta sobre las 3 cosas en las que jamás te debes endeudar

La escuela que ha creado Amadeo Llados, el polémico influencer que promociona en redes sociales cursos en los que presuntamente enseña a hacerse millonario y que odia a la gente con panza y a los mileuristas, cuenta en las redes sociales con cientos de clones. Jóvenes que, con mayor o menor éxito, repiten los mismos mensajes, copian su lenguaje y formas, al tiempo que promocionan cursos sobre inversiones, marketing y ventas.

Mr. Madurga, que en sus cuentas de las redes sociales se presenta como un mentor de empresarios e inversores, se le conoce por su estilo directo y sin filtros para abordar toda cuestión relacionado con las inversiones digitales, las asesorías, las mentorías y cursos, algo que le ha valido, tanto un buen número de seguidores como de detractores.

"Me dedico a ganar dinero con mis inversiones. Mucho dinero. De ahí que me llamen el Rey de las inversiones", presume en el texto biográfico en el que se presenta en sus perfiles de las redes sociales y en el que hace gala del "lenguaje coloquial" y descarado que le ha dado tanta fama en las rede sociales: "Tengo muchos activos que valen muchos millones y digo palabrotas. Si no te gustan las palabrotas no entres. Los videos son para gente inteligente, si no te consideras inteligente mejor que no los veas", dice en Youtube.

Otra de las redes sociales en la que puedes encontrar los contenidos y los consejos de Mr. Madurga es TikTok, la plataforma que está en el punto de mira de los Estados Unidos, por cuestiones de seguridad nacional, y también de la Unión Europea, preocupada por los posibles riesgos que puede tener el uso de la versión Lite de la aplicación en los menores.

En su cuenta de TikTok, bien destacado, se puede encontrar el vídeo más visto que ha publicado Mr. Madurga en esta plataforma: casi 17 millones de visualizaciones acumula el vídeo de casi un minuto publicado con el título "Nunca te endeudes en estas 3 cosas".