Este discurso sobre los que se enfadan cuando les piden que devuelvan un Bizum es para tomar apuntes

La creadora de contenido Laura Woodall ha contestado en un vídeo de TikTok (@laurawoodall_) a todas aquellas personas que, alguna vez, se molestan cuando les piden sus amigos o conocidos que les devuelvan un Bizum.

Y más clara no ha podido ser al principio: "¿Por qué la gente es así? ¡Qué bronca tener que pedirle a alguien tu propio dinero!". Todo su discurso ha acumulado casi 200.000 visitas y más de 18.800 'me gusta'.

Ella ha catalogado a dos tipos de personas: los avariciosos y los ratas. "Y no es lo mismo, a mí me fastidia cuando alguien simplemente es cuidadoso con su dinero y le dicen rata", ha expresado. Ella, siendo alguien que ahorra mucho y que es estricta con la organización de su dinero, dice ofenderse cuando le llaman rata.

"Avaro es una persona que es muy conservadora con su dinero, que es muy consciente de él y a veces se restringe más de lo que debería a la hora de gastarlo, pero eso no está mal", ha explicado, definiendo luego a "los ratas".

"Los ratas son avaros con su dinero y con el de otros, que es lo que no entiendo porque es completamente indefendible, poniendo mil pegas para ir a un restaurante, pero vienen y luego falta dinero por pagar", ha dicho.

Por lo tanto, razona que si no puedes pagar algo, no vengas, o que lo diga y se paga entre todos. "Pero con otra persona que está afilándose de ti y pone el dinero porque sabe que se lo vas a devolver y luego no es así, es de rata", ha aclarado.

Este es el razonamiento completo: