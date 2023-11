Este minuto de Miguel Lago sobe la jura de Leonor está trayendo cola

El humorista Miguel Lago está dando mucho de qué hablar en las redes sociales gracias a un minuto que ha protagonizado en El Hormiguero hablando sobre la jura de la Constitución de Leonor y la ausencia de los diputados independentistas y de Podemos.

"Me alucina que puedas faltar a tu puesto de trabajo por, en este caso, ideología. Mira es que soy indepe, soy republicano, entonces me voy a coger unos días y no voy a ir. Porque eso no se puede hacer en ningún curro", ha empezado diciendo.

"Hoy, que ha jurado la Constitución la princesa Leonor, el señor de la gasolinera no le ha podido decir a su jefe: mira, es que yo soy republicano y me vais a estar poniendo aquí que jura Leonor y entiéndeme que yo no pueda ir. Pero ellos pueden permitirse ese derecho y luego siguen cobrando la nómina", se queja.

"Y esto se está extendiendo y a mí me recuerda a mis hijos. Todas las noches mis hijos mayores tienen que recoger la cocina. Entones se comportan como diputados indepes: se inventan cualquier movida para no ir a trabajar", afirma.

Y concluye: "Entonces de repente mi hijo se ofende con mi hija, se buscan el hocico para ofenderse. Y se va indignado para la cama, ahí queda todo. ¿Y qué hace mi hija? Dice: si no recoge este no recojo yo y se va. Y al final, ¿quién recoge todo? El pueblo español".