Una exconcursante de OT desvela algunos secretos del programa que dan la razón a más de uno

Es un secreto a voces que cualquier tipo de concurso o reallity cuenta con un guion y una preparación que hagan el producto lo más atractivo y llamativo posible para la audiencia. Pero en ocasiones, esto puede ser contraproducente o directamente, matar la 'gracia' del programa.

Hace unos meses fue Patricia Conde quien denunció, a través de su cuenta de Instagram unas supuestas manipulaciones que se llevan a cabo en MasterChef para darle más 'vidilla' al concurso: apagar hornos para intentar sacar de quicio a los concursantes o intentar "hacer ver que estamos locos".

Estas declaraciones fueron muy comentadas y criticadas en redes sociales durante semanas, con multitud de comentarios tanto a favor como en contra de la actriz. A raíz de este suceso, la tiktoker @judithtiral, en una entrevista en su canal con la exconcursante de Operación Triunfo 2020 Maialen Gurbindo, le preguntó si estas prácticas también se producen en OT o si "hay favoritismos".

"Hay cosas. Por ejemplo, ponen a cantar a una persona con otra porque saben que se llevan mejor, peor o porque hay salseo. Aunque digan que no, sí lo hacen. Llevarte un poco al límite, también", confesó Gurbindo, aunque remarcó que no hasta el punto de lo que comentó en su día Patricia Conde.

Respecto a si había favoritismo en el concurso, la entrevistadora afirmó que ella sí lo percibía desde fuera, poniendo de ejemplo a la concursante Nia, algo que Maialen reconoció aunque le quiso quitar hierro.

"Claro que había, pero es normal. Es un programa de la tele, lo tiene que ver la gente. Simplemente con las ropas y los peinados se notaba que lo suyo estaba mucho más preparado", aunque lo justifica por la manera de ser y actuar de su compañera: "También porque daba 'chirivueltas'. Yo salía con el micro y hacía de Julieta Venegas, que me encanta, pero no no me movía de mi sitio", concluyó entre risas la exparticipante.