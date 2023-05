Explica el ejercicio que le mandó un profesor, cómo lo hizo y las mofas se multiplican en Twitter

El usuario @Neinei_art ha publicado un hilo de Twitter explicando que, mientras cursaba la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un profesor les mandó "hacer como ejercicio un currículum" inventándose una profesión.

Debía desarrollarlo como si fuera un trabajador "con poca experiencia y adornarlo para que sonase guay", y así conseguir que la empresa de turno le contratase. No obstante, el ejemplo no gustó nada al docente, que le hizo repetir el ejercicio por no habérselo "tomado en serio".

La historia ha generado una multitud de comentarios jocosos en la red. Además, ha recopilado desde su publicación más de 12.000 'me gusta' y 300 retuits.

Según ha ejemplificado para contextualizar el trabajo, se trataba de poner "especialista en el manejo de la caja registradora" en vez de decir "cajera".

En su caso, se inventó que tenía "experiencia en la gestión de la economía de varias sucursales bancarias y en la convivencia de un centro penitenciario en el que adquirir habilidades para el trabajo en equipo".

Lo que, en otras palabras, se traduce como "atracador de bancos". También ha explicado que, para el ejercicio, puso que tenía como hobbie "coleccionar dinero ajeno". Al leerlo, el profesor le hizo repetir el ejercicio: "¿Te lo puedes creer? Dijo que no me lo había tomado en serio. En fin".

Su relato ha provocado una multitud de reacciones de este tipo: