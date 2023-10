Explica lo que le ha pasado en la sanidad alemana: te hará valorar mucho más la de España

La usuaria de TikTok @lasaventurasdealba, una española que vive en Alemania, ha explicado cómo es la sanidad en aquel país y muchos en España están valorando un poco más la atención que reciben aquí.

"En España está muy bien", empieza avisando antes de enumerar: "Cuando vas con 40 de fiebre al médico te dice que bebas mucho té. Aquí no puedes ir al fisioterapeuta a no ser el médico de cabecera te lo mande. El fisio también está cubierto por su seguro médico hasta cierto punto. Por ejemplo, seis sesiones de 20 minutos cada una me costaron 25 euros. Y, en cambio, seis sesiones con un fisioterapeuta privado me costó 300 euros".

Y sigue: "Cada vez que vas a la farmacia con tu receta roja tienes que pagar mínimo cinco euros. Si es una caja de paracetamol, cinco euros. Si es una crema para una infección en la piel, cinco euros. Los medicamentos son gratis hasta los 18 años son gratis", señala.

Además, lamenta que "la mayoría de los horarios de los médicos es de 8.00 a 12.00 y hay algunos que abren por las tardes de 15.00 a 18.00, de 16.00 a 18.00, pero no todos los días".

"Aquí no se conocen los ambulatorios. Los médicos abren consultas externas en pisitos. Y no hay seguridad social como tal, cada persona tiene obligación de tener un seguro médico público por el que pagas en base a tu salario y te lo quitan de la nómina", señala mientras desvela que ella, por ejemplo, paga 270 euros al mes.

"Si no coges ninguna baja y no utilizas nada del seguro ese año te devuelven no sé si una parte o todo", añade antes de quejarse de que ha encontrado también mucha mala praxis entre los médicos alemanes. Sin ir más lejos, dice que a ella le diagnosticaron una fractura cuando lo que tenía era un esguince.

"Si te quedas ingresado tienes que pagar 10 euros la noche con un máximo de 280 euros al mes. Y los familiares no se pueden quedar contigo, está prohibido dormir en el hospital, cosa que veo fatal. Solo está permitido quedarse con niños y hasta los 7 u 8 años, más no", concluye.