Explica los trucos para llegar bien a fin de mes y su experiencia en 'Equipo de Investigación'

El usuario de TikTok @pez.salvaje ha publicado un vídeo contando cómo fue su experiencia con el programa Equipo de investigación (laSexta) y los trucos que tiene para llegar a fin de mes a pesar de ser cinco en casa.

Primero de todo, ha desvelado que le pararon en la calle para hacerle una entrevista para que explicara "cómo llegar a fin de mes" porque tiene tres hijos y "el único dinero que tienen para pagar la hipoteca, la compra y demás son 1.800 euros".

Lo más importante es "comprarle al productor", es decir, evitar los supermercados convencionales: "El pescado se lo compro al productor gallego. La carne a un carnicero de Galicia que tiene sus propias vacas. La harina en una fábrica de harina. Los cítricos a un valenciano, porque tengo hasta un código de descuento".

"Hago un menú mensual de todo lo que compro. Un día a la semana hacemos arroz, que puede ser paella, otro día legumbres, que puede ser para hacer cocido, otro día pescado... Comemos un día a la semana cada tipo de comida. Así no compras de más y te las apañas para llegar a fin de mes sin ningún problema", ha continuado.

Sin embargo, muchas de estas cosas no las sacaron en el programa, ha criticado: "Pasaron de todo lo que dije porque, por supuesto, lo que querían era un drama, por eso me decían que no sonriese. Cuando terminamos dije que muchas gracias y que tuvieran un día fenomenal y me dijeron que eso no podía decirlo".

Y así ha terminado de contar lo ocurrido: "Les dije que se habían equivocado conmigo porque lo que les hacía falta era un actor. Me tendrían que haber preguntado primero, porque yo soy un hombre alegre".