Feijóo se queja de que faltan diputados y Oskar Matute responde contando lo que pasa cuando hablan

Arranca la XV legislatura en el Congreso de los Diputados en el que será el tercer mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A la entrada del hemiciclo, antes de la llegada de los reyes de España y de la princesa Leonor, Alberto Núñez Feijóo ha atendido a los medios.

El líder de la oposición se ha mostrado sorprendido por la ausencia de algunos diputados y ha afirmado que hay personas que no acuden "a sus obligaciones laborales", en referencia a "los socios de Sánchez".

"Supongo que cualquier ciudadano de nuestro país que no acuda a su trabajo y no acredita una baja médica tiene que tener un descuento salarial. Me sorprende mucho que los diputados que debemos de dar ejemplo no acudamos al trabajo simplemente porque no queremos o no nos da la gana", ha dicho el presidente del PP.

Unas palabras a las que ha respondido el dirigente de Bildu Oskar Matute, que ha dicho en X, anteriormente Twitter: "Quiere eso decir que cuando intervenga EH Bildu en sesiones plenarias no vamos a encontrarnos su bancada casi vacía? No sé si podremos contener los nervios…".

"Nosotros estamos en las instituciones por y para la gente. Para pelear medidas que mejoren sus vidas. No para reconocerle una función política al Rey y participar en la legitimación de los privilegios de una monarquía a la que nadie ha elegido. Nadie salvo Francisco Franco", ha dicho Matute en otro mensaje en la red social de Elon Musk.