Ferrán Monegal hace la lectura que nadie ha hecho de lo de Silvia Intxaurrondo y Feijóo

El crítico de televisión Ferrán Monegal ha comentado en su sección de los martes en el programa de Julia Otero en Onda Cero la entrevista que Marc Sala y Silvia Intxaurrondo le hicieron a Alberto Núñez Feijóo y que tantísimo ha dado que hablar.

Ha señalado Monegal que el momento en el que la periodista le paró los pies al líder del PP cuando habló de que su partido había revalorizado las pensiones conforme al IPC fue importante, pero que hay otro también llamativo: el momento Pegasus.

Intxaurrondo quiso saber cómo Feijóo había podido decir que se había archivado el caso de las escuchas por culpa de Sánchez cuando había sido por la falta de colaboración de Israel. El presidente del PP ha dicho que lo leyó en un teletipo pero no consta que nadie lo haya publicado.

"Ha habido una lectura que la clase periodística no ha hecho. Han ensalzado a Silvia, yo el primero desde aquí, pero hay algo que el periodismo olvida: gracias a la intervención de Silvia hemos comprendido que eso ya no se hacía, que eso no se practica, que eso de preguntarle al político y hacer la repregunta y decirle 'no, señor, sus datos son equivocados, yo tengo los datos ciertos', que eso prácticamente en el oficio, salvo honrosas excepciones, ya no se hace", ha dicho Monegal delante de Julia Otero.

Ha reflexionado el crítico que los entornos de los políticos suelen calificar a los platós en dos categorías: los platós amigos y los que son territorio comanche: "Después de haber escuchado y aplaudido a Silvia, creo que los políticos, y sobre todo nuestra profesión, debería hacer entender a un político que cada vez que va a un plató va territorio comanche no a territorio jacuzzi. Y esa es la reflexión que no hemos hecho los periodistas", ha sentenciado.