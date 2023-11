Fiorella Faltoyano arrasa al contar lo que le ha pasado al desayunar lo mismo que Isabel Preysler

La actriz Fiorella Faltoyano ha dejado una aplaudida publicación en X, antes Twitter, al contar lo que le ha ocurrido al intentar desayunar lo que leyó hace unos días que comía por las mañanas Isabel Preysler.

La reina del papel couché ha contado en un documental que se estrenará el 5 de diciembre en Disney + lo que suele tomar por las mañanas, algo que se ha visto en uno de los tráilers de la serie, y no tiene desperdicio.

"Primero tomo agua caliente con lima y unas vitaminas. Después tomo zumo de pomelo, mi kiwi, pomelo otra vez y semillas de lino, esto que parece semillas de pájaro", dice la madre de Tamara Falcó, que añade que a veces ese desayuno culmina con agua de Jamaica, una infusión diuréticas.

"Yo hoy he intentado desayunar lo que lei ayer que desayuna Isabel Preysler. Solo he llegado al kiwi, los diversos tés y aguas milagrosas me han revuelto el estómago, será la falta de costumbre. Así que he vuelto al café con leche y la tostada...Y que sea lo que Dios quiera", ha dicho en tono de humor la conocida intérprete.

Un mensaje que lleva más de 3.000 'me gusta' en pocas horas de publicación y un alcance de más de 140.000 personas.