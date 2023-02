Hace flipar a miles de personas al contar lo que le pasó cuando fue a Inglaterra a aprender inglés

La usuaria de TikTok @natz_ruro está triunfando en esa red social y también en Twitter al contar cómo fue su experiencia cuando se fue a Inglaterra a estudiar inglés.

Según explica la joven, en el año 2016 suspendió esa asignatura, así que sus padres la enviaron a Reino Unido para mejorar. Una experiencia en la que, afirma, no aprendió nada de inglés y fue "turbia y random".

"La agencia facilitaba unos datos de la familia y yo les escribí: ¡Voy a ser vuestra hija adoptiva del verano! Y me ignoraron. Todos habían hablado con sus padres de Inglaterra menos yo. Pero bueno pensé: 'Igual están ocupados, ya me responderán", relata.

Pero resulta que al llegar a Londres nadie fue a recogerla, así que los monitores llamaron a un taxi que le llevó a la casa de su familia.

"A todo esto, yo solo sabía decir: 'Helo, my name is Naiara'. Llega el taxi cuál es mi sorpresa: mi casa era un kebab. Iba a vivir el verano en el almacén de un kebab. Me presento a los padres, no sabían que yo llegaba ese día y me dicen: 'Esta es tu habitación'. Y veo cuatro colchones en el suelo, sin armarios y una ventana enana. En esa habitación iba a dormir con dos finlandesas, no, danesas, y una italiana muy maja", relata en el vídeo la joven.

Recuerda que allí vivían también cuatro hijos, los padres y la abuela: "Que se murió estando yo en casa, que me la encontré yo".

"El kebab conectaba la parte de atrás con un gallinero, que una vez duchándome abrí el gallinero y las gallinas se colaron a casa, que olía el kebab... A mí me dan pánico las gallinas", recuerda.

Pero es que hay más: "A las noches el padre entraba en nuestra habitación con una botella de vodka en calzoncillos diciendo “fucking bitch fucking bitch”. Yo llegué a un límite que decía: 'Esto es too much".

De hecho, dice que una de las novias de los hijos llegó a dar a luz en casa: "Yo llamaba a mi madre y le decía: mira, madre, lo que me está pasando aquí".

"Aprender inglés nada, pero madurar maduré y algún que otro kebab me comí. Y tanto que engordé 20 kilos", finaliza la joven, que en vista del éxito ha subido otro vídeo explicando cómo fue el parto en casa.

"Normalmente nadie me hacía caso en esa casa y veo cómo ella quería hablar conmigo. Me dijo que había roto aguas y que lo quería tener in house, in house, in house", recuerda la joven, que señala que llamó a su madre de España para contarle todo: "Estaba que le iba a dar un parraque, le faltó esto para plantarse allí".

Al final, dice que todo acabó bien porque apareció su madre inglesa "supertranquila" y le dijo: "Help me": "Y cuando vi que estaba todo controlado... bomba de humo".