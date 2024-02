García-Gallardo (Vox) llama "subvencionados" a los actores y Tristán Ulloa se lleva el Goya con la réplica

Valladolid acoge este sábado los premios Goya y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha aprovechado para cargar contra la industria del cine español.

El dirigente de Vox, que acudirá a la ceremonia en representación de su partido, ha señalado ya que la gala "suele ser aprovechada por actores y directores para ser reivindicativos", sería bueno que aprovecharan para "ser altavoz" de "reivindicaciones reales y necesarias" como las que llevan a cabo los agricultores y ganaderos.

"Si el campo no produce, la ciudad no come, yo creo que es hora de que los actores y directores aprovechen su altavoz mediático para hacer llegar verdaderamente las preocupaciones sociales que tenemos hoy en día en España", ha señalado.

Y ha añadido una frase por la que está siendo criticado: "Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles, esos son los verdaderos señoritos".

A estas palabras ha respondido el actor Tristán Ulloa, protagonista de la serie Berlín (Netflix), que ha recordado las "escasas" competencias de Gallardo como vicepresidente de la Junta que comanda el PP con Mañueco a la cabeza.

"Un tipo que cobra del erario y del que no se conocen competencias reales dando clases de señoritos y subvenciones a los demás y pretendiendo enfrentarnos a trabajadores de distintos sectores", ha sentenciado el actor.