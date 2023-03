Georgina cuenta lo que le regaló Cristiano por su cumpleaños y en Twitter están un poco a cuadros

Georgina Rodríguez ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La influencer y empresaria ha estado en el programa nocturno de Pablo Motos en Antena 3 para presentar la segunda temporada de su documental de Netflix Soy Georgina.

La influencer ha empezado la entrevista un poco nerviosa pero poco a poco se ha ido soltando para contar algunas cosas de su vida junto al futbolista Cristiano Ronaldo. Uno de los momentos más curiosos de la charla ha sido cuando Georgina ha hablado del regalo que le hizo su pareja el año pasado, cuando proyectó parte de su documental en el rascacielos más alto del mundo, el icónico Burj Khalifa de Dubái.

Ha explicado que antes del regalo estuvo un poco triste con Ronaldo porque le propuso ver su documental en la playa y él no quiso porque ya tenía preparada esa sorpresa.

Pablo Motos ha contado que cuando le hace un regalo grande su mujer su socio le dice que a ver qué le va a comprar al año siguiente. "Si Cristiano te regala en un edificio el regalo de la temporada qué te va a regalar el año que viene. Y digo más, qué le regalas tú a un tío que tiene de todo. ¿Resucitas un dinosaurio?", ha querido saber el presentador.

"Este año me regaló su tiempo porque casualmente mi cumpleaños siempre coincide en partidos y paso muy pocos cumpleaños con él y nuestros hijos también, pasamos pocos cumpleaños juntos por su carrera y este año me regaló su tiempo. Me sentí súper feliz", ha revelado Georgina.

En cuanto a lo que ella le regala a él, la influencer ha afirmado que Ronaldo "no es muy materialista". "No es materialista porque no le quedan cosas por comprar", ha apostillado Motos. Después, Georgina ha dejado una perla: "Le he regalado tres coches ya no le regalo más. Ya no es original".

En Twitter, muchos se han sorprendido cuando ha contado la anécdota y han dejado comentarios del tipo:

