Guillermo Fesser desvela por qué flipó con Letizia en el trato corto: no lo había visto así nunca

El periodista Guillermo Fesser ha desvelado qué es lo que más le llamó la atención de Letizia tras tratar con ella en las distancias cortas durante la grabación de un vídeo junto a la propia reina y a Juan Luis Cano, el otro miembro de Gomaespuma.

"¿Con qué os quedaríais del rato que pasasteis con la reina?", le han preguntado en Y ahora Sonsoles en referencia al vídeo promocional de la Fundación Gomaespuma en el que participó Letizia.

"Me quedo con una cosa muy importante y que es una lección para mí, desde luego, que no me callo ni debajo del agua, que es saber escuchar", ha respondido Fesser.

"Yo no he visto una persona que escuche con mayor atención, incluso las cosas que no tienen ningún interés, pero lo escucha y pone interés en qué le quieres contar", ha destacado.

"Y eso creo que no hay mayor felicidad en ningún ser humano que sentirte escuchado porque la mayoría de la gente nos sentimos muchas veces solos y que no nos hace caso nadie", ha añadido Fesser, a lo que Ónega, que es amiga de Letizia, ha reaccionado: "¿Sabes lo que te digo? Que la voy a invitar a una reunión de escaleta, para que escuche".

Juan Luis Cano ya habló hace unas semanas de las impresiones que le había causado la reina: "Creo que ella sigue enamorada de su profesión. El periodismo es una profesión muy vocacional, que se lleva siempre. Creo que ella nunca ha abandonado, estoy hablando yo suponiendo cosas, pero creo que cuando alguien está enamorado de su profesión lo está toda la vida, aunque deje de ejercerlo".