Una argentina dice todo esto de la actitud las cajeras en España: "En un minuto me tiró tres frases"

La creadora de contenido argentina conocida en TikTok como @losviajesvalen ha dado una opinión muy personal sobre la actitud que tienen las cajeras y los cajeros de los supermercados de España, destacando cómo son y comparándolas con su país.

"No sé si notaron esto de España, que la verdad es un poco tonto, pero es algo que me gusta, que ya arranca con el saludo de la cajera, que te tira un 'qué tal guapa'", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 100.000 visualizaciones.

"A veces dice guapísima o guapetona y después se da cuenta de que bolsa no voy a querer porque solo llevo una cosa, pero me tira un 'amor'... Y no nos conocemos", ha confesado. Tal y como contado, en menos de un minuto le "tiró tres frases", algo que ha visto como normal.

"Esto no lo hace todo el mundo, pero cuando lo hacen a mí por lo menos me llama la atención para bien, me quedo con el 'bonica' y lo voy a empezar a implementar", ha rematado la argentina.