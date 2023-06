Guillermo Toledo reacciona a las palabras de Mónica López sobre 'El Hormiguero' y Pablo Motos

La actriz Mónica López ha puesto patas arriba a las redes sociales y a los medios de comunicación de España después de hablar en unos rotundos términos de Pablo Motos y de El Hormiguero.

En La caravana, de la emisora catalana Ràdio Estel, la protagonista de Rapa —serie de Movistar + donde comparte protagonismo con Javier Cámara— López ha afirmado que no se debe ir al espacio nocturno de Antena 3: "No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero".

También ha señalado que ella se negó a ir al programa de Pablo Motos y que Javier Cámara tuvo que ir solo, una decisión que le costó una gran pelea con la productora de la serie: "Me negué a ir y a él le importó un pimiento y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie'".

"No se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética", ha proseguido. "Pero lo veo tan claro, y veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios", ha zanjado.

Estas palabras han convertido a Mónica López, a Javier Cámara, a El Hormiguero y a Pablo Motos en tendencia en Twitter en la mañana del jueves. También ha generado muchos comentarios, entre ellos el del actor Guillermo Toledo, que ha compartido el vídeo con la entrevista de su compañera de profesión y ha escrito: "Alguien lo tenía que decir y decir así de claro. Enorme siempre mi amiga Mónica López".