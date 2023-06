La actriz Mónica López, durísima como nadie contra Pablo Motos y 'El Hormiguero': "No se tiene que ir"

La actriz Mónica López, protagonista junto con Javier Cámara de la serie Rapa, de Movistar +, ha sido tajante al hablar de El Hormiguero y de Pablo Motos en el programa La caravana, de la emisora catalana Ràdio Estel.

López está de gira para promocionar la serie y ha contado por qué no estuvo hace unos días en el programa nocturno de Antena 3 junto con su compañero de reparto: "No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero".

La intérprete ha añadido que ha tenido grandes peleas con la productora por su decisión de no ir al programa de Motos: "Me negué a ir y a él le importó un pimiento y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie'".

A lo que ella respondió que quizá es mejor que no vean la serie tres millones de personas más pero tener "un producto buenísimo que verá un poco menos de gente". "No se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética", ha proseguido.

Poco después ha pedido perdón por enfadarse mucho: "Pero lo veo tan claro, y veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios".

"Para que no te sientas sola, el día que dejen de invitar a gente como Santiago Abascal yo empezaré a ver El Hormiguero", ha dicho el locutor del espacio radiofónico. "Bueno, yo no lo veo nunca", ha zanjado la actriz.