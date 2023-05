Habla así de la tortilla de patata de Mercadona tras probarla y en Twitter se lía buena

La tortilla de patata es uno de los alimentos más sagrados de la gastronomía española: el debate sobre si es mejor con cebolla o sin ella y el punto al que debe estar cocinada provocan a menudo largos y encendidos debates en las redes sociales y en la vida real.

Si a la tortilla se le suma en una ecuación Mercadona, uno de los supermercados que más amores y odios provoca, la combinación es total. Y es, precisamente, lo que ha hecho la usuaria de Twitter @GRET79, que ha publicado en esa red social su opinión sobre la tortilla de patata que vende el gigante valenciano y ha provocado un aluvión de reacciones.

"Ayer compré por primera vez la tortilla de patata de Mercadona (con cebolla of course). ¿Tenéis alguna favorita en particular?", ha escrito antes de rematar: "Porque a mí la de Mercadona me ha parecido de las más decentes".

Entre las reacciones, muchos ha asegurado que, ciertamente, la calidad de la tortilla de Mercadona es aceptable, aunque muchos la califican como "la menos mala" de las que se venden hechas, poniendo de relieve que un producto elaborado en casa siempre va a ser de mayor calidad.

La OCU elaboró hace tiempo un ranking con las mejores tortillas de supermercado. La 'medalla de oro', con 68 puntos sobre 100, fue para la de la marca 'La Cocina de Senén'. La plata fue para la de 'La Cocina de Aldi' (67 puntos), que destacaba por sus huevos camperos y cebolla caramelizada, y el bronce para la de la marca 'Fuentetaja' (57 puntos).

La de Mercadona logró la quinta posición, detrás de todas las anteriores y la de Alcampo.

El tuit de @GRET79 ha provocado reacciones como estas: