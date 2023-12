Hace una foto de cómo es el papel higiénico en la casa de su amiga y la imagen da la vuelta al mundo

Un mensaje de la usuaria de la red social X, antes conocida como Twitter, @Soyfurrr está dando la vuelta al mundo tras mostrar con una fotografía cómo es el papel higiénico que hay en la casa de una amiga suya.

"Estoy en casa de una amiga que tiene papel de baño negro", dice junto a la foto y antes de asegurar que eso "es no querer enterarte de nada".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Luego explica a qué se refiere con eso: "¿Ya me bajó? No es mi problema, ¿tosiendo sangre? Lo sabré cuando esté muerta, ¿de qué color es mi caca? Que sea problema de mi yo del futuro. Delulu is the solulu".

En un mensaje posterior, la misma usuaria ha escrito: "Hola amigos pues al ver qué tan popular fue esta pendejada les dejo el link para quien en serio quiera un papel de baño negro que genere conversación entre los invitados a sus fiestas".

Y el enlace lleva efectivamente a la página de Amazon donde se puede comprar ese papel higiénico, de la marca Renova.

El tuit ha generado bromas y también alguna pregunta. Por ejemplo, un usuario señala: "¿Será que por eso es blanco el que conocemos? Es un dato interesante la verdad".

Y otro ha añadido: "De hecho, hay papel higiénico de colores...no, no me refiero a esos rosaditos o azulitos...no, colores fuertes".