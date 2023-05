Lo que hay realmente detrás de las delirantes respuestas de la cárcel de Jaén que arrasan en Twitter

La cárcel de Jaén se ha convertido en las últimas horas en uno de los asuntos más comentados en Twitter a raíz de las respuestas que, supuestamente, ese centro penitenciario da a las reseñas que le dejan otros usuarios en Google.

"¿Lo de las reseñas de la cárcel de Jaén qué es?", ha escrito el usuario @jej_97 en Twitter en un mensaje que acumula más de 12.000 'me gusta' y 3.000 retuits en un día.

No es para menos. Y basten algunos ejemplos. Una opinión dice: "Deberían poner jabón de manos con difusor.... Por lo demás, estancia genial, los caseros nos ayudaron en todo". Y la cárcel, supuestamente, responde: "Estamos en ello. Mientras tanto hay que mirar para atrás cuando se te cae el jabón al suelo en las duchas".

"Demasiada seriedad y la comida mala", dice otra opinión a la que responden: "Bueno, por el precio que has pagado no está mal. Hay alojamientos peores". Y más: "Me lo he pasado como un condenado". Y replican: "Eso es lo malo, pero algo habrá disfrutado. Era todo gratis".

Pero, como era de suponer, esas respuestas no proceden de la cárcel de Jaén. Fuentes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciaria (Acaip) han confirmado a El HuffPost que "ni mucho menos son respuestas oficiales del centro penitenciario de Jaén".

"Hoy en día cualquiera se puede hacer una cuenta a nombre de cualquier cosa", se han lamentado.