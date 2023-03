Cuenta lo que le ha pasado en una discoteca y el local recibe una avalancha de críticas al momento

El mundo de la noche, en ocasiones, puede implicar tener que vivir situaciones desagradables que nadie desearía experimentar. Una de estas le ha tocado vivirlas a Helio Roque y ha querido compartirlas con el resto de la gente en su canal de TikTok, del mismo nombre.

Según cuenta el joven, al acudir a una fiesta de cumpleaños en la discoteca Tequila Club, en la zona de Moncloa (Madrid), le tocó vivir una de esas situaciones que, pese a que no lo creamos, siguen ocurriendo.

En palabras del propio Helio, le echaron "por maricón", como así se lo hizo saber el guardia de seguridad del local. El chico relata lo ocurrido y afirma que, tras salir del lugar, la persona encargada de seguridad se negó a ponerle el sello para que pudiera volver a entrar. "Me dijo 'no te conozco' y cuando volví a pedírselo me contestó que no me iba a dejar entrar por maricón", comenta Helio.

Tras esto, su hermano, también presente en la fiesta, fue a hablar con el seguridad, que le propinó un tortazo e insistió en que no iba a dejarle entrar por el mismo motivo.

Reacciones de la gente

El vídeo, publicado durante la tarde del domingo, ha tenido muchísima repercusión, propiciando que una marabunta de gente mostrase su disconformidad y el local recibiera multitud de quejas y malas reseñas en Google.

"Homófobos", "Vergüenza me daría promover la homofobia en 2023", "Un sitio desaconsejado homólogos los porteros , en fin del siglo pasado no vayáis" o "No vayáis, sitio homofobo y caro. Súper desagradable" son algunas de las reseñas más recientes que ha recibido el garito.

De hecho, su puntuación general ha bajado hasta uno sobre cinco, ya que muchísima gente está poniéndole la mínima nota y mostrando sus quejas desde la publicación del vídeo de Helio.