La historia más surrealista de esta joven: abre el buzón y la carta que tiene es para alucinar

Ser okupa en tu propia casa. Aunque parezca y suene de ciencia ficción, eso es lo que le pasó a la usuaria de Tik Tok @evaevarista, que tiene más de 40.000 seguidores. El vídeo ya lleva más de 700.000 reproducciones.

Tal y como relató la joven, cuando vino de sacar a su perro decidió mirar el buzón. Ella no esperaba encontrarse gran cosa, pero vio que había "un papel cutre sin sobre" que era una notificación del juzgado.

"Ponía que tenía que ir antes de la 1 a recoger algo", explicó Eva, que en todo momento pensaba que se habrían equivocado porque no estaba esperando nada y de destinatario ponía un ambiguo ocupantes de la vivienda.

"Tenía curiosidad y preocupación, así que fui al juzgado", prosiguió. "Cuando llegué me planté en la cola del sitio y a los 30 minutos me llamaron. Le di el papel a la administrativa y le dije que me lo habían dejado en el buzón", afirmó la usuaria.

Ahí fue cuando la trabajadora le preguntó si estaba de okupa en una casa: "Le digo que no, que el piso es de mi madre y la dirección coincide el piso y la puerta, pero que no hay escalera ni letra C, así que no cuadra".

Para su sorpresa, la trabajadora le dijo que "la dirección más parecida que hay aquí es tu casa y la casa que aparece que está ocupada es la tuya". Además, le contó que tenía que arreglarlo porque "igual la Policía se planta en casa y me desaloja".

Finalmente, la joven terminó el vídeo insistiendo en que no coinciden todos los datos de la dirección. "Ella me ha dicho que teníamos que ir con las escrituras de la casa para demostrarlo. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Tú te equivocas y tengo que ir yo a demostrarlo", concluyó con una queja.