Ibai explota contra Elon Musk tras lo ocurrido en su canal de Youtube

Un mal domingo para Ibai Llanos. El famoso streamer español se ha despertado hoy con la noticia de que su cuenta de Youtube, donde suma más de diez millones de seguidores, había sido hackeada. Todos sus vídeos habían quedado eliminados y, en su lugar, aparecía el logo de Tesla y un vídeo de un discurso que dio del magnate Elon Musk durante una presentación de su compañía de automóviles, Tesla Motors, que se reproduce en bucle.

Llanos, muy molesto pero siempre tirando del humor, no ha dado en cargar contra el aún dueño de Twitter por esta hecho. "Me has jodido el domingo, gilipollas. Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk", mencionando directamente a el que es uno de los hombres más ricos del mundo.

Horas después del hackeo, el vídeo ha sido eliminado pero todo el contenido que Llanos ha ido publicando en estos últimos años está eliminado. Se presupone que, en las próximas horas, Youtube restaurará la cuenta del streamer españoles con todos los vídeos que tenía antes.

Ibai Llanos es uno de los streamers de más éxito en España y en el mundo. A los 19 años, comenzó a destacar en la Liga de Videojuegos Profesional, y al poco tiempo, narró su primer partido de League of Legends. En 2021, su nombre fue incluido en la lista de las "personas más influyentes de España en el mundo" al ser el "rey de internet".