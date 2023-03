Ibai responde a los que critican su menú con Dani García y se lleva el aplauso de Twitter

Ibai Llanos se ha sumado a la moda de otros streamers y ya tiene su propio menú en La Familia Mediterránea, la empresa de comida a domicilio del chef Dani García donde ya han colaborado DjMariio, Illo Juan, El Xokas, Rubius, Vegeta777 y WillyRex.

El streamer vasco presentó junto a otros creadores especializados en comida su menú que consta de unas alitas de pollo y unas croquetas de entrante y un perrito de cordero y un bocadillo de carne mechada.

Pero Ibai no ha querido centrarse solo en eso. El creador de contenido ha querido mandar un mensaje para todos aquellos que lo han criticado por no promover un estilo de vida saludable con este menú, algo que no le ha pasado a los otros streamers que han participado en la sección Gaming Family de Dani García.

Ha contado Ibai que ha llegado a leer en un medio que daba "pena" su físico que "lamentable" estar ese estado de forma: "Todo en base al menú que voy a sacar". Ibai ha explicado que el menú lo saca para los que se quieran dar un capricho un fin de semana: "En mi canal todo el mundo sabe que estoy en un proceso de cambio físico".

El creador de contenido ha hablado un poco de su proceso de cambio y de lo que ayuda a los demás a intentar sentirse mejor con ellos mismos tanto física como mentalmente: "Este gordinflón que está aquí hablando ha ayudado a más gente de la que crees".

Para los que dicen que ahora, con este menú, está promoviendo hábitos de vida poco saludables: "No te preocupes que el que pide mi menú ve mi directo y sabe los mensajes que damos cada día, no como algunos periodistas que no han visto un directo mío en su puta vida y que lo único que buscan es ese clickbait morboso de un gordo con la manos sucias comiendo alitas".

"Siempre se escudan en el tema de la salud pero cuando hay un colega que se fuma dos paquetes de tabaco cada finde o 16 copas cada día ahí no le dicen tanto pero si ven a un gordo comer alitas tienen que señalarlo y hacer el artículo más morboso posible. Luego todo el mundo con la salud mental [...] pero como a mí se me ocurra sacar un menú ya se va a liar una tremenda", ha dicho tajante.

Para acabar ha comentado que con el resto de creadores de contenido, que han llegado hasta a sacar alcohol en su menú, no se ha liado tanto como con él: "El problema es cuando lo hace alguien que está gordo". Un mensaje que ha sido muy aplaudido Twitter.

"Ibai tiene 100% de razón en esto, han sacado menu muchos streamers y no se les ha criticado, los saca ibai que está gordo y ya tiene 922992 críticas antes de anunciarlo. Putos gordófobos de mierda", reza uno de los tuis más difundidos de las últimas horas.