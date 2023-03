La imprescindible carta a la directora de 'El País' que es necesario leer una y otra vez

Las cartas a la directora del diario El País suelen convertirse a menudo un lugar de confesión y de denuncia de algunas de las situaciones que muchas personas tienen que vivir.

En muchas ocasiones, esos mensajes se acaban haciendo viral en redes sociales y es lo mismo que ha ocurrido con una de las últimas, la de Elena Garví Argiz, de Vigo.

En el escrito, la protagonista ha querido sensibilizar a más de uno, destacando y recomendando a los más jóvenes que "aprovechen su tiempo".

"Ser joven, salir, beber, socializar y no tener responsabilidades. Eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Y seguimos las reglas del juego hasta que se muere tu madre y te preguntas por todo el tiempo que has perdido, que has pasado en fiestas a las que no querías ir, en conversaciones con gente que no te interesaba y en viajes a los que solo ibas porque el vuelo era muy barato", ha señalado.

Unas palabras que también ha aprovechado para recordar "las veces que pedías tiempo a personas que no te lo daban". "Y no te dabas cuenta de que tenías a la única persona en el mundo que te daría todo su tiempo sin pedírselo. Solo me gustaría decir a los jóvenes que aprovechen su tiempo, que no dura para siempre", ha sentenciado.

La carta la ha compartido en Twitter el periodista Carlos Centeno y se ha hecho viral. La publicación en la red social ya ha superado los 2.800 me gusta y cientos de compartidos.