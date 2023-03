Indignación con la respuesta que le dieron en WhatsApp por pedir apuntes tras ir al tanatorio

La usuaria de Twitter @miitsushii ha provocado la indignación en Twitter al compartir en esa red social una captura de la respuesta que le dieron por WhatsApp a un compañero otros estudiantes por pedir apuntes, que necesitaba por no haber ido a clase al estar en un tanatorio.

La usuaria explica que los profesores tampoco querían darle la materia y que se le "partió el corazón" en ese momento. En la conversación se ve como el protagonista de la historia dice: "Chicos, ¿alguien puede pasarme los apuntes de tributario y familia? Que he tenido que ir al tanatorio y no he podido asistir. Por favor".

A las 40 minutos, al ver que nadie le respondía, volvió a intervenir con un "¿hola?" que provocó la respuesta que está generando la indignación en Twitter: "Lo hemos estado hablando entre nosotros y no nos parece justo. Porque nosotros hemos ido a clase".

La conversación se ha convertido en un fenómeno en la red social, con más de 9.000 'me gusta' y miles de respuestas. Y @miitsushii ha completado la historia: "Evidentemente después le pasé los apuntes del día porque todo el mundo estaba callado como una tumba".

La usuaria ha compartido ese pantallazo después de que otra tuitera, @verahigo, se lamentase en esa red social de que le habían "suspendido todas las asignaturas por haber estado 10 días en el hospital" con su abuela "mientras se moría".

"No pienso pedir perdón por ser persona antes que un alumno robot", avisaba.

El pantallazo de WhatsApp ha provocado reacciones como estas: