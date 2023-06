Una influencer no da crédito con lo que se ha encontrado en Roma: está justo al lado del Coliseo

La influencer Natalia Osona ha publicado en su cuenta de TikTok (@nataliaosona) lo que ha encontrado visitando la ciudad de Roma (Italia), asegurando que "es el futuro".

Se trata de una de las regiones más famosas y visitadas de todo el mundo. Además de ser la antigua capital del Imperio Romano, con los años se ha convertido en mucho más que un lugar con una importante historia detrás.

Durante su visita, la tiktoker ha enseñado a sus seguidores lo que han instalado a un lado del Coliseo. "El mejor secreto de Roma", ha opinado la joven en el vídeo que ha recopilado 12.500 'me gusta' y más de 200.000 reproducciones.

"Italia se ha pasado el juego. Esto es una locura. Me siento tonta, porque me he comprado una botella de agua por la que me han cobrado dos, tres, cinco euros... Y mirad lo que hay aquí en la calle", ha empezado diciendo.

A continuación, ha mostrado una especie de instalación colocada en mitad de la capital Italia para suministrar agua a los viandantes: "Es gratis. Esta es normal y esta es con burbujas. Mirad, por favor, se llena como en el McDonald's".

No solo cuenta con dos dispensadores de bebida y emplazamientos para cargar el móvil sino que, además, puedes elegir el recipiente a rellenar: "Te rellenan un litro y medio, un vasito, medio litro... Vamos a probar si efectivamente ha puesto agua con gas".

No obstante, esta opción no es real, según ha asegurado, después de beber, la joven, ya que era agua corriente. Y así han sentenciado la grabación: "Está fresquita. Es brutal. A caballo regalado no se le miran los dientes".