Intenta ligar con una chica y la respuesta que se lleva es todo un éxito en Twitter

Las conversaciones de WhatsApp acostumbran a recibir miles de me gusta en Twitter en cuanto ven la luz. Los usuarios no suelen perdonar una, tal y como se ha podido comprobar una vez más.

La usuaria @arobaralchin0 ha difundido la conversación que inició un chico con su hermano para ligar con ella. "Sé que me vas a decir que no, pero mira, me gustaste desde el primer momento que te vi", comienza.

Tras esta introducción le pide si quiere ser su novia. "¿Me respondo yo solo mejor?", añade. La hermana de la usuaria le deja una frase un poco abierta: "La verdad no me pasa por desgracia, ya que no me siento de la misma forma".

"No te entiendo, ¿eres lesbiana?", le pregunta sorprendido. La hermana de la usuaria le deja claro que no: "No me gustas y ya", le sentencia. Para justificarse, acaba diciendo que porque no le conoce.

Entonces, le pregunta que si le conociera cambiaría su opinión. "Pues no sé", afirma la joven, que le dice para terminar que no es su tipo.

A pesar de esta justificación, sigue insistiendo y le pregunta si no le gusta por ser feo. "No", le vuelve a dejar a claro. A una última pregunta de por qué no le gusta, ya se cansa y le da una justificación que está triunfando en Twitter.

"Porque me gustan los negro y tú no lo eres. No eres mi tipo y ni te conozco", remata.

La usuaria ha publicado en Twitter la conversación en dos pantallazos diferentes y está arrasando. En poco más de un día lleva más de 13.000 me gusta.