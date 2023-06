El intercambio de mensajes a la vista de todos entre Antonio Maestre y Santiago Segura

El periodista Antonio Maestre y el director de cine Santiago Seguro han protagonizado un tenso intercambio de mensajes en Twitter a raíz de una noticia publicada por eldiario.es que dice La Justicia confirma que las empresas de Santiago Segura deben 827.000 euros del Impuesto de Sociedades.

"El listo", ha afirmado Maestre citando un tuit antiguo del director de la saga Torrente hablando de tributar. Después se ha generado una larga conversación en la red social de Elon Musk donde han participado las dos personas mencionadas y algún que otro tuitero que pasaba por ahí.

Segura ha afirmado que son los asesores fiscales los que hacen las declaraciones a Hacienda y que "el hecho de no haber multa ya te indica que es un desacuerdo en la interpretación de la norma". Después ha llamado a Maestre "periodista ponzoñoso y amarillista".

"Un asesor no hace nada que no quiera él que haga", ha respondido Maestre en referencia a otro tuitero que le decía al periodista que le estaba asignando a Segura "una intencionalidad que no sabemos si tiene".

"Claro, lo que tú digas. Que poca idea tienes para lo mucho que hablas…", le ha dicho el director de cine. Maestre ha respondido que quien le ha hecho a él la declaración le ha consultado hasta qué quiere desgravarse: "Le he dicho que lo único que me quiero desgravar es la cuota del sindicato. Pero es que no teníamos intención de eludir nada, esa es la diferencia entre tú y yo".

Al leer esto, Segura le ha dicho: "La diferencia entre y tú y yo, es que yo no voy señalando gente con el dedo. No conozco ni siquiera a mi asesor fiscal. Es una empresa mía a la que reclaman, por una distinta interpretación de una norma en un par de ejercicios, tras una inspección en el 2016. Y si lo que pretendes es insinuar que he tenido intención de defraudar a la hacienda pública… pues ya entonces nos veremos en los tribunales".

Después ha entrado todo en el terreno más personal. "Insisto, tú vuelve a insinuar que he ido de 'listo' o intencionadamente he pretendido engañar a hacienda, e igual encuentras con una demanda", ha afirmado Segura. "Corre al juzgado. Que al menos así sí haces que alguien se ría", ha replicado Maestre. A lo que el cineasta ha vuelto a replicar: "Hombre, si te quieres reír no tienes más que mirarte a un espejo".

"Qué nivel. Ahora haz un chiste de un gangoso", ha espetado Maestre. "Eso te lo dejo a ti, que es la línea que llevas en tus articulillos. Venga, un abracito…", ha dicho Segura. Para terminar, Maestre ha respondido: "Tus ofensas están al mismo nivel intelectual que tus chistes. Un abrazo, Santiago. No te olvides de hacer la transferencia a hacienda".

Por último, de momento, el director de cine ha dicho para zanjar el asunto: "No pretendía ofenderte. De hecho te pido disculpas por mi tono. Creo que tú 'tweet' era muy descalificador y agresivo. Pero la forma de actuar no debe de ser nunca el 'y tú más'. En ningún caso. No te conozco personalmente y no tengo ningún interés en ser tu 'enemigo'. Un saludo".

Esta es toda la conversación que ambos han mantenido en Twitter.

El listo.



La Justicia confirma que las empresas de @SSantiagosegura deben 827.000 euros del Impuesto de Sociedadeshttps://t.co/MOrOW9iOvs https://t.co/YAoWAyflLX — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023

Habria que conocer el tema muy en detalle, pero un posible error en una operación concreta en 2011 no parece una actitud de defraudador.

Hay operaciones complejas donde se puede meter la pata, y eso es distinto al caso de quienes crean métodos con el objetivo de defraudar — Ángel Martínez (@amartinez1975_) June 26, 2023

Máxime cuando asesores fiscales son los que hacen las declaraciones a hacienda.

El hecho de no haber multa ya te indica que es un desacuerdo en la interpretación de la norma.

Pero, que puedes esperar de “periodistas” ponzoñosos y amarillistas como @AntonioMaestre — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2023

Bueno, en realidad a mi Antonio me parece un buen periodista y le tengo aprecio.

Aquí creo que se ha equivocado.

¿Puedo contarle a mis nietos que me ha contestado Santiago Segura? — Ángel Martínez (@amartinez1975_) June 26, 2023

¿Me he equivocado en difundir una noticia con una sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a pagar? Que pague y se calle. — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023

Pagaré si me corresponde, como he hecho toda la vida, ahora, lo de callarme lo veo más difícil, y menos porque lo diga un chulo perdonavidas como tú. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2023

Un asesor no hace nada que no quiera él que haga. — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023

Claro, lo que tú digas. Que poca idea tienes para lo mucho que hablas… — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2023

A mí quien me ha hecho la declaración de la renta me ha consultado hasta qué quiero desgravarme y le he dicho que lo único que me quiero desgravar es la cuota del sindicato. Pero es que no teníamos intención de eludir nada, esa es la diferencia entre tú y yo. — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023

La diferencia entre y tú y yo, es que yo no voy señalando gente con el dedo. No conozco ni siquiera a mi asesor fiscal. Es una empresa mia a la que reclaman, por una distinta interpretación de una norma en un par de ejercicios, tras una inspección en el 2016.

Y si lo que… — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2023

Hay muchas más diferencias entre tú y yo, afortunadamente. Pero la que nos ocupa es que a ti te han condenado por no pagar a hacienda casi 1 millón de euros. — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023

Diferencias afortunadamente infinitas.

Entre ellas todo lo que he aportado a la hacienda publica comparado contigo.

Insisto, tú vuelve a insinuar que he ido de “listo” o intencionadamente he pretendido engañar a hacienda, e igual encuentras con una demanda. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2023

Corre al juzgado. Que al menos así sí haces que alguien se ría. — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023

Hombre, si te quieres reír no tienes más que mirarte a un espejo. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2023

Madre mía, Santiago. Qué nivel. Ahora haz un chiste de un gangoso. — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023

Eso te lo dejo a tí, que es la línea que llevas en tus articulillos.

Venga, un abracito… — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2023

Tus ofensas están al mismo nivel intelectual que tus chistes. Un abrazo, Santiago. No te olvides de hacer la transferencia a hacienda. — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) June 26, 2023