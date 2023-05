El 'invento' de una profesora para poner las notas provoca un intensísimo debate en las redes

La usuaria de TikTok @laurimathteacher, una profesora que cuenta con más de un millón de seguidores, ha provocado un amplísimo debate tanto en esa red social como en Twitter por un vídeo en el que muestra el 'invento' que ha aplicado para poner las notas a sus alumnos en los exámenes.

"Hoy cambiamos los sellitos por rascas", ha escrito en las imágenes, en las que muestra en qué consiste el método: escribe la calificación en el examen (en el caso del ejemplo un 4,9) y luego pone una pegatina encima. El alumno 'rasca' ese sello y descubre su nota.

"Esta vez me han pedido rascas, que hacía tiempo que no se los ponía", dice la profesora en su publicación, dejando claro que han sido los propios alumnos los que han elegido esta modalidad para saber su nota.

El vídeo ha provocado miles y miles de reacciones, provocadas sobre todo por el hecho de que la nota del ejemplo es un 4,9. "Laura a mi me pones un 4,9 y te juro que me muero", ha escrito una usuaria. Y otra: "Rasco y me sale un 4.9 y hasta que no rompa la moneda no paro de rascar".

La propia profesora, que ha señalado que ha comprado esos rascas en AliExpress, ha aclarado que la nota es simplemente "el ejemplo" que ha escrito ella "para que veáis cómo funciona el rasca".

Otros han valorado directamente el método para conocer la nota. "Yo no podría, la angustia que me da eso es impresionante rompo el examen", expresa un seguidor. Y otro señala: "El rasca para los suspensos tiene que ser una alegría JAJAAJA".