Un español se muda a Alemania, va a comprar a un Aldi allí y lo que le ocurre provoca un buen lío

Un español que se ha ido a vivir a Alemania ha provocado un intenso debate en las redes sociales al contar lo que le ha ocurrido al hacer la primera compra en un supermercado Aldi de ese país.

"Me he mudado a Alemania (Dusseldorf), primera compra para 10/14 días, incluyendo dos toallas, detergente, suavizante, geles de baño", ha asegurado junto a una foto en la que se veía el ticket con el precio total de la compra: 58 euros.

"Sueldo 2.300€ después de alquiler. Es un ALDI. ¿La vida es cara? No lo creo, pero hasta que no sales de España no te das cuenta. Opinad vosotros mismos", dice.

En los cientos de comentarios que ha provocado esa publicación, son muchos los que destacan que la compra es más barata porque no ha adquirido productos frescos, como carne o verduras y fruta.

Él mismo ha respondido a eso: "El pollo que es lo que más como, lo compro de una carnicería cerca de casa y me cuesta aproximadamente 3,30 una pechuga fileteada, y pescado no como".

Otros usuarios no creen que la realidad sea tan así. Por ejemplo, uno dice: "A quien engañas. No hay detergente ni nada de lo caro que dices... en ese ticket de compra no hay nada si solo tienes eso en casa pasarás hambre... vengo de ahí y se de que hablo comprar bien ahí. Sale más caro que en España".