Javier Ruiz explica qué son las "marcas negras" del supermercado: avisa del peligro que esconden

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha alertado del arma de doble filo que supone el gran auge de las marcas blancas, aquellas que son propias de los supermercados.

En una entrevista en Uppers, Ruiz ha señalado que el auge de los precios ha hecho que los consumidores recurran todavía más a las marcas blancas porque son más baratas.

"Aquí hay dos teorías: tiran precios hacia abajo porque el productor que está haciendo otros productos para su marca prefiere no tener la maquinaria parada, fabricar productos con la misma o menor calidad pero que le permiten abaratar costes y vender más barato. Opción número dos: es que cuando me convierto en proveedor exclusivo del supermercado me aprietan mucho más, me reducen mucho más los márgenes, ellos ganan más y yo tengo que bajar el precio", señala Ruiz.

"Sea como sea son productos más baratos. Ha habido un auge espectacular de la marca blanca", reitera el periodista, que dibuja el peligro que tiene eso poniendo el ejemplo de unos copos de avena.

"Si en vez de cinco marcas tiene a dos supermercados controlando el mercado de los copos de avena, tenemos un cuello de botella, menos competición, tenemos menos capacidad de negociación, menos beneficio para el consumidor. Lo que está ocurriendo es que los supermercados controlan más y ganan más con su producto", avisa.

Y eso hace que tengamos ya "un enorme lío porque las ventas de las marcas marcas han subido un 7% y las marcas blancas un 16%".

"Hay unas cuotas de mercado tales que hay quien empieza a denunciar que lo que hay ahora son ya marcas negras: me está arruinando tanto el negocio que dejo de fabricar mi producto y empiezo a fabricar para usted", explica.

De esta forma, señala Javier Ruiz, hay por ejemplo suavizantes que se retiran del mercado para pasar a trabajar para una cadena de supermercados.

"Esto tiene ciertos beneficios a corto plazo para el consumidor, desde luego, porque son más baratos, pero puede tener complicaciones a corto plazo. Si no hay competencia entonces el consumidor tarde o temprano lo acabará pegando", advierte.