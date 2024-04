Jordi Cruz habla con total sinceridad sobre el "peaje" que le frustra por salir en 'MasterChef'

El cocinero Jordi Cruz ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que ha hablado con total sinceridad de cuál es el "peaje" que le frustra por formar parte del programa de RTVE MasterChef.

El chef de reconocido prestigio y jurado del talent show culinario ha asegurado que ahora es un poco más "coherente, sensato, consciente de la suerte que tengo de trabajar mucho, de tener grandes equipos, de que el tiempo es finito y de que el cuerpo no es una máquina infinita, pero muy agradecido".

"Tengo las herramientas para hacer cosas chulas. No hay excusas, tengo visibilidad, equipo, herramientas, capacidad, ganas, aunque me gustaría hacer algo que trascienda un poco", ha señalado.

Una afirmación que ha hecho antes de confirmar cuál es el "peaje" que le genera un poco de frustración por su presencia en MasterChef. "Me frustra un poquito que MasterChef apague este lado gastronómico y que no se le dé bombo a las cosas que hacemos a nivel creativo en ABaC", ha explicado.

"Es un peaje porque el personaje de MasterChef es muy grande y suma mucho, pero en el restaurante hacemos un montón de técnicas, de I+D, que hago entre horas, subido en un avión o en un tren", ha relatado.

Al ser preguntado si se considera estrella de la televisión, Jordi Cruz ha recalcado que él es cocinero. "Divulgador, si quieres, porque me gusta contar y explicar las bondades de la gastronomía y de la alimentación, de la actitud para afrontar retos, además de entretener, a veces peleándote con Pepe, de forma amistosa porque somos amigos", ha bromeado.

Sobre sus palabras en la Cadena SER por perder una estrella Michelin, el prestigioso chef ha reconocido que "no quise dar pena", pero que "es cierto de que el cocinero quiere que todo el mundo sea feliz". "Estoy todo el día regalando, todo el día pasándolas canutas, no me preocupo por mí mismo ni por ir al médico, y encima nadie me pregunta cómo estás", ha sentenciado.