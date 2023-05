Jordi González desvela el porqué de su desaparición de Mediaset

El presentador de televisión Jordi González ha sido entrevistado en El Circ, un programa televisivo de 8TV, donde ha desvelado por qué dejó de ser presentador en Mediaset.

También ha anunciado que tiene un nuevo proyecto propio entre manos con el que pretende regresar de nuevo a la televisión. No obstante, no ha querido entrar en muchos detalles porque todavía no está cerrado.

La noticia ha sido muy comentada en redes sociales, ya que la última vez que se le vio en algún canal del grupo fue en 2021.

Y así ha desvelado cómo lo habló con el antiguo consejero delegado de Mediaset España: "Le dije que haría un año sabático porque llevaba 25 años en el canal y me lo había ganado. Me respetó. Todo lo que me prometió me lo cumplió".

Sin embargo, el responsable dejó su cargo tiempo después. Como no sentía ningún compromiso con los nuevos directivos, decidió no volver: "Ya tendría que estar haciendo programas, pero no estoy obligado (...) Solo tenía un vínculo moral con Paolo Vasile".

Lo cierto es que al presentador no le faltan ofertas de trabajo, ya que también ha confesado que desde TV3 se habían puesto en contacto con él para ofrecerle un nuevo proyecto.

Aunque ha asegurado que "no es nada que se haya consolidado, la idea está ahí" y quieren llevarla a cabo, ha desvelado finalmente.