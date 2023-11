Jorge Pueyo revela lo que le ha dicho una persona por la calle: la respuesta que le dan es clara

El diputado de Sumar Aragón por la provincia de Zaragoza, Jorge Pueyo, ha contado en la red social X lo que le ha dicho una persona en su pueblo por la calle, le hace una pregunta y la respuesta es clara.

"Me pilla un votante del PP de mi pueblo y me dice: – Si mandásemos desde Aragón 5 diputados como tú otro gallo cantaría", ha contado en la publicación. Ante esto, le ha preguntado si le ha votado y la respuesta es "no". "Y así todo", ha sentenciado.

Cuando en los comentarios le han señalado que en su pueblo no le podían votar, él ha replicado: "He transcrito literalmente. Entiéndase ese 'me has votado' por NOS. La respuesta es la misma".

Pueyo es, a sus 27 años, uno de los diputados más jóvenes de la nueva legislatura que arrancó el pasado mes de agosto en el Congreso. El abogado y presentador de televisión aterrizó en la Cámara Baja tras ganar las primarias de la Chunta Aragonesista (CHA) y obtener su escaño en las elecciones generales del 23 de julio bajo las siglas de Sumar.