Una joven de EEUU habla así de España y cientos de españoles reaccionan en tromba, desconcertados

Cientos de usuarios españoles de Twitter y de TikTok han respondido a la publicación que ha hecho en esa última red social una joven de Estados Unidos de viaje en Barcelona y que ha provocado el desconcierto generalizado.

En su publicación, se muestra a sí misma y a varias amigas bebiendo agua por la calle de forma desesperada junto al mensaje: "Nosotras en el momento en que pudimos encontrar agua, porque los europeos no creen en el agua".

Muchos usuarios no han entendido a qué se refiere la joven, ya que argumentan que en España y en Europa se pueden encontrar fuentes y agua mineral con absoluta facilidad. Otros creen, en cambio, que tienen razón y que las fuentes públicas son escasas.

"Como madrileño esta no la había oído nunca mira 😂", dice un usuario. Otro apunta: "¿Y esas botellas de donde han salido pues😂". Pero hay más: "Literalmente en París hay una cada 10 metros".

En Twitter, el asunto está provocando un buen alboroto después de que lo haya publicado el usuario @alcinaspout junto al mensaje: "Ay de verdad cierren las fronteras".

"Yo apuesto a que es porque no saben que es una fuente o no saben reconocerlas, porque tamaña estupidez y negación de la realidad no tiene otra explicación", responde otro usuario.

"No sé si se quejan de que bebemos poco en toda Europa, de que no hay acceso a agua potable en general, de que es muy cara. . . es lo que se me ocurre y todo me parece una: chorrada", apunta otro.

Estos son otras reacciones que ha generado el tuit: