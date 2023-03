La 'jugada' de un empresario que indigna a Twitter

La escritora y profesora infantil Lola Cabrillana ha publicado en Twitter (@de_infantil) la historia de Abdel, un hombre sin papeles que ha estado buscando trabajo sin descanso para poder residir en España de manera legal.

Mientras lograba encontrar algún puesto laboral y después de "pegar carteles en todas las puertas que ve" por Fuengirola (Málaga), se ha encontrado con un empresario que le ha propuesto hacerle un contrato de trabajo con el que conseguir sus papeles a cambio de "trabajar gratis".

Abdel es "un compañero que está algunas horas en el mercadillo", ha explicado Cabrillana, por lo que, al conocer su historia de primera mano, no ha podido evitar denunciar la situación en redes sociales.

Por la gravedad de lo relatado, la publicación ha recibido una multitud de comentarios de apoyo en la red. No obstante, algunos ponen en duda la defensa de Abdel. En cualquier caso, ha recibido ya más de 1.700 'me gusta' y 870 retuits de personas que buscan ayudarle a encontrar "un trabajo digno".

"No me cabe más rabia e indignación en el cuerpo", ha empezado señalando la escritora. Y así ha explicando, tirando de ironía, lo que le ha ocurrido a Abdel: "¿Quieres un contrato para obtener tus papeles? Pues te lo hago, solo tienes que trabajar esos seis meses gratis".

A continuación, ha relatado de qué le conoce y cuál es su situación: "Este es Abdel, un compañero que trabaja algunas horas en el mercadillo. Vive en Fuengirola, y en su afán por encontrar un trabajo digno pega (carteles) en todas las puertas que ve. En una le dan la solución aprovechándose de él.".

"Cuando me lo ha contado le he pedido que me dijera donde había sido, pero Abdel es tímido, no le gustan los problemas y no quiere que yo me inmiscuya. Es un chico con estudios, habla varios idiomas y su sueño es estudiar", ha asegurado Cabrillana.

Por eso y para terminar su denuncia, ha pedido que "Twitter haga su magia" y que entre todos "encontremos un trabajo para Abdel antes de que escoja el único camino que le ofrecen y a mi me dé un infarto". Para tranquilidad de muchos y gracias a la escritora, finalmente lo ha conseguido.