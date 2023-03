Una profesora conmueve al contar qué hizo con un niño que decía de sí mismo que era feo

Lola Cabrillana, escritora y profesora de infantil, ha publicado un hilo de tuits que está conmoviendo a miles de personas en esa red social. En los mensajes, la maestra relata la lección que le dieron a un niño que decía de sí mismo que es feo.

"Hoy un alumno en una conversación me ha dicho que él es feo. Todo el mundo le dice que es feo. Le he demostrado que eso no era verdad", ha empezado diciendo Cabrillana.

Lo que hicieron, según ha explicado, es hacer una foto a su sonrisa. "Hemos parado a una compañera y le hemos preguntado que le parecía la sonrisa. Tras los halagos a esa sonrisa tan preciosa, hemos parado a otra monitora", ha apuntado.

"Mi compañera ha dicho lo mismo. Luego ha pasado por la puerta un niño mayor y también nos ha dicho que era una sonrisa muy bonita", ha continuado. Y ha planteado una pregunta: "¿Puede una persona fea tener una sonrisa bonita?".

"Hemos debatido un rato. Puesto fotos de brujas feas. Las personas feas tienen las sonrisas feas", ha contado la profesora, quien ha relatado que, ante todos esos acontecimientos, el niño ha acabado preguntando: "¿Pero no soy feo?".

"No, eres un niño con una sonrisa preciosa. Y las sonrisas preciosas no viven en las caras feas", le respondió ella, que lamenta que "haya adultos tan ciegos que no sepan verlo".

En los comentarios hay quien ha respondido que quizá lo conveniente no es convencerlo de que es guapo: "Quizá sea conveniente ir quitando importancia al aspecto físico y poniendo en valor otras cualidades. Si algún día descubre que no es guapo, se sentirá engañado y frustrado".

"Eso se trabaja después, cuando es un poco más mayor. Ahora lo importante es trabajar lo que le hace daño. Ya habrá tiempo para todo eso", ha apuntado Cabrillana, cuyo relato ha provocado reacciones como estas: