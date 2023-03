Julia Otero advierte de algo de lo que muy pocos se están dando cuenta sobre Ana Obregón

La periodista Julia Otero ha advertido de un detalle de los que pocos se están dando cuenta tras la polémica por la maternidad por gestación subrogada de la actriz Ana Obregón.

En su programa Julia en la Onda, de Onda Cero, la presentadora ha empezado subrayando que la manera en la que se habla del hecho no es banal: "Me refiero a la maternidad subrogada. O vientre de alquiler. Las palabras no son inocentes, y según se escoja una u otra opción, de alguna forma ya se posiciona quién habla".

"No sé si es muy justo que Ana Obregón esté en el centro del tsunami porque hemos tenido en España muchísimos ejemplos previos de personas públicas que han acudido a ese mismo sistema para tener un hijo", ha advertido Otero.

Y es que anteriormente otros personajes como Miguel Bosé, Miguel Poveda o Ricky Martin ya han recurrido a este método.

"Pero las cosas son como son y la popularidad desbordante del personaje siempre la expone mucho más que cualquier otra persona, por conocida que sea", ha subrayado la periodista, que atestigua que, en cualquier caso, "se ha abierto un enorme debate social y político sobre una práctica que es delito en España". "Eso es así", subraya.

"La gestación subrogada se considera violencia reproductiva contra las mujeres, por eso en España, cualquier contrato firmado de renuncia de la filiación materna se considera nulo. Esta misma semana hemos conocido dos presuntos casos de compra de recién nacidos (uno en Don Benito y otro en Sevilla), en los que los implicados han terminado en la comisaría y los bebés, entregados a Protección de Menores", recuerda.

Posteriormente, Otero ha explicado que "tiene afecto personal" por Ana Obregón: "Desde ayer noche estoy en shock como buena parte de los que nos escuchan. Como estamos asistiendo a un linchamiento total hacia ella. Será merecido o no, pero hay un linchamiento tal que no me ha parecido encontrar otras veces con otros casos que también han usado un vientre de alquiler. Me parece que hay un ensañamiento que no se ha producido en múltiples, múltiples, casos".