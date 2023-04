Julia Otero no necesita ni medio minutos para resumir la importancia de pagar impuestos

La presentadora de Julia en la onda, Julia Otero, dejó este martes un resumen sobre la importancia de pagar impuestos. La periodista solo tuvo que echar la vista atrás tres años, cuando empezó la pandemia del coronavirus, para justificar su opinión y dar una razón de peso.

Otero comenzó recordando que, con los históricos datos del empleo del último año, se espera que la actual campaña de la renta sea de recaudación récord. "¿Tenemos ganas de pagar impuestos?", preguntó, tras informar de que en las primeras horas se habían presentado más de 1.500 declaraciones por minuto.

La presentadora explicó que estos primeros borradores acostumbran a ser los de personas a las que les sale a devolver. Después resumió en menos de medio minuto por qué es importante pagar estos impuestos.

"Gusta poco en general, pero sin ellos no hay estado del bienestar. No está de más recordarlo en este momento de la historia en que acabamos de comprobar en carnes propias que sin el Estado, que se ocupó de la vacunación, los ERTE y la protección de los vulnerables, no hubiéramos salido adelante ni en España ni en el resto del mundo", afirmó.

Otero, para terminar, recordó que la expresidenta británica Margaret Tatcher realizó "políticas que fueron enormemente radicales en su momento y que fueron asumidas no ya como lo normal, sino incluso como lo único posible". Entre estas se encontraban "bajos impuestos, libertad sin control para los mercados, desregular y privatizar todo lo privatizable, y adelgazar al mínimo al Estado".

Tras estas palabras, concluyó con la última reflexión y volvió a recordar la pandemia: "Quería que el Estado que se apartara, que no molestara... hasta que llegó la covid. Solo la pandemia ha hecho caer algunos de esos dogmas de fé liberal".