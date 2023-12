La actriz Hajar Brown se pronuncia abiertamente tras ver '8 apellidos marroquís'

La actriz Hajar Brown, conocida por su papel en la serie Skam España, ha compartido un extenso análisis en TikTok hablando de 8 apellidos marroquís, la nueva ficción de Mediaset que llega tras 8 apellidos catalanes y la exitosa 8 apellidos vascos.

Ha explicado que estuvo en la premiere de la cinta y después de recibir cientos de preguntas por redes sociales acerca de su opinión sobre la película ha decidido hacer un vídeo "más general" para no hacer destripes pero después, cuando ya la haya visto más gente, sí comentará cosas más concretas.

"En general me lo he pasado bien. Me da rabia pero me lo he pasado bien, es gracioso. En este tipo de cosas voy con pocas expectativas y voy con miedo porque es como jolín, otra peli más donde sale una mora o un moro seguro que esto, esto y esto", ha empezado contando.

Ha apostillado que en este caso "han cambiado la perspectiva": "Esta peli la hubiese necesitado en 2018, no en 2023, porque para mí ya es tarde". Ha comentado que se lo ha pasado bien, que se ha reído pero que no está todo perfecto porque hay "cosillas en las que han patinado".

También ha señalado que "se ha romantizado" algo que es un tema "serio y chungo": "Por lo demás súper bien. Por fin una película donde la parte marroquí también es protagonista y no sólo es algo secundario".

"Si eres moro ve tranquilo porque te lo vas a pasar bien", ha querido dejar claro. "Es una comedia y está todo más exagerado. Juegan con esa dualidad: ni todos los españoles son así ni todos los moros son así". Como nota le ha puesto un 6, aunque ha reconocido que si le hubiesen presentado esto en 2018 la nota hubiese sido de 7,5.