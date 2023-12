La advertencia de un experto si ves productos con 100% harina integral

El dietista Fran Susín (@ransusin_) ha dado una advertencia a los internautas de TikTok que deben tener en cuenta a la hora de comprar un producto hecho "100% con harina integral".

"Es interesante explicar ejemplos de mala praxis a la hora de empaquetar un producto y cómo os engañan", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta ya con más de 37.000 visualizaciones.

Susín ha mostrado una bolsa de pan con la indicación de "100% harina integral" en tamaño grande. "Si eres una persona que no entiende del tema, vas a mirar los ingredientes y te vas a creer que están detrás, como en casi todos los productos. Ves ahí las harinas de nuevo y crees que es recomendable", ha advertido.

Sin embargo, ha indicado que los ingredientes están en otro lado. "Si nos damos cuenta que tienen un montón de aditivos, azúcar, harinas refinadas, aceites vegetales que son proinflamatorios", ha explicado.

"No caigáis, chicos, no caigáis porque os están engañado", ha finalizado. Los usuarios le han agradecido este consejo: "Si no fuera por ti, veo el eslogan y me lo llevo".