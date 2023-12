La carta de un paciente a su médico jubilado es un canto en defensa de la sanidad de calidad

El doctor Joaquín Morera, jubilado desde hace dos años, ha emocionado a muchos usuarios tras compartir en X, la red social antes llamada Twitter, la carta que uno de sus pacientes le ha hecho llegar ahora.

"Hoy he recibido, a través de mi antigua Gerencia, la felicitación de un paciente, 2 años después de mi jubilación" explica el doctor, que añade: "No os podéis imaginar la tremenda ilusión que me ha causado".

"No es presunción, es auténtica satisfacción y el mejor regalo de Navidad que han podido realizarme", señala.

En su mensaje, el paciente expone: "Al volver a consulta, recuerdo con profundo cariño y agradecimiento al doctor, Joaquín Morera Montes, mi médico en los últimos años en atención primaria, creo que jubilado desde 2022".

"Un excelente profesional en conocimiento, humanidad, y trato a pacientes y compañeros", añade la carta.

El paciente solicita que le hagan llegar ese escrito al doctor ese "agradecimiento en nombre de un paciente que estoy seguro que representa a otros muchos": "Que disfrute seguro su bien merecida jubilación".

Entre las reacciones a ese mensaje destaca la de una usuaria que avisa: "Si te llega una es que hay muchos más pacientes igual de contentos pero que no sabían que podían hacer un escrito".