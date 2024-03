La contestación de Hovik Keuchkerian a los que le llamaban "moro" cuando era joven: para recordar

El actor Hovik Keuchkerian, uno de los protagonistas de la serie Reina Roja, ha hecho una reflexión después de tener que soportar que de joven le llamasen "moro" en clase, dado que su padre es armenio, él nació en Beirut y tuvo que venirse a España con tres años por la guerra civil libanesa.

"A mí me sacas de un país en guerra, vengo aquí y me llamo Hovik Keuchkerian, que en el año 78 en Madrid era una puta aventura… Pues claro", ha recordado en una entrevista en El Español en la que subraya: "Es que pasaban lista y había movida, yo era el moro".

Keuchkerian lamenta en este sentido que "todavía hoy culturalmente no estamos a la cabeza como país": "Hoy por hoy hay mucha gente que no conoce la causa armenia, pues imagínate en el 80 o en el 81. Armenia es el primer país que adoptó el cristianismo como religión oficial y a mí me llamaban moro".

"Además, que seguimos viviendo en un país en el que el moro es el que habla árabe y qué tendrá que ver un marroquí con un tipo de Arabia Saudí. Explícaselo tú a la peña, que se la suda", critica.

Y remata: "Si a mi solo de casa me están pidiendo 1.000 y me pagan 900, realmente ¿te crees que me importa si eres moro, ruso, chino o australiano? No, tío, lo que importa es que tengo un problema grave, que es que tengo que llenar la nevera. Es esto".